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В Тбилиси на окраине обнаружены тела двух человек


19.09.2017   22:40
Пожилые брат и сестра были обнаружены мертвыми в квартире одного из домов в столичном районе Глдани, сообщает телекомпания «Рустави 2».

Согласно распространившейся информации, возраст погибших 60-65 лет. Как сообщили журналистам в МВД Грузии, по результатам первичного осмотра на телах не было обнаружено следов насилия.

По предварительной версии, причиной смерти мужчины и женщины стало отравление бытовым газом. Вместе с тем, соседи исключают эту версию.

Точная причина смерти брата и сестры станет известна после экспертизы. В настоящее время на месте продолжают работу эксперт-криминалисты. По факту начато следствие.

Новости-Грузия






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