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К операционной системе iOS 11 добавилась грузинская клавиатура


22.09.2017   17:08
К операционной системе iOS 11 (Apple Inc) добавилась грузинская клавиатура - информацию об этом распространило Министерство экономики и устойчивого развития Грузии. По сообщению министерства, ведомство активно проводит переговоры с компанией Apple Inc, чтобы компания поставляла грузинским потребителям полноценную услугу, и Грузию ввели в перечень стран, которых поддерживает компания.

В ведомстве заявили, что в результате переговоров между Министерством экономики и устойчивого развития Грузии и компанией Apple Inc, проведенных в последнее время, на первом этапе Apple Inc открыла услуги для грузинских iOS девелоперов, у которых появилась возможность создать собственные счета для размещения аппликаций на Apple Store.

На сегодня к операционной системе iOS 11официально добавилась грузинская клавиатура, что является важным фактом для грузинских пользователей устройств Apple Inc и операционной системы iOS.

"Министерство экономики и устойчивого развития Грузии по-прежнему продолжает переговоры в данном направлении с компанией Apple Inc, и надеемся, что в скором времени услуги компании будут полноценно доступны в Грузии, что даст грузинским пользователям и девелоперам возможность использовать полный спектр продуктов и сервисов Apple Inc. Это со своей стороны будет содействовать последующему развитию технологической экосистемы и цифровой экономики в стране"- заявили в Минэкономики.







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