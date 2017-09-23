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Силы МВД подключились к тушению пожара в Цагвери


23.09.2017   14:07
К процессу тушения пожара в лесу Арджеванидзе на горном склоне в поселке Цагвери подключился вертолет и дополнительные силы Министерства ВД.

Как сообщают, в Службе управления чрезвычайными ситуациями МВД Грузии, процесс тушения огня ведется в активном режиме.

Так же сообщается, что с утра с целью ликвидации пожара в кратчайшие сроки к работам подключились дополнительные силы пожарных-спасателей Агентства управления чрезвычайными ситуациями МВД и до 200 сотрудников департамента особых поручений.

Как сообщают в Агентстве управления чрезвычайными ситуациями, у очагов пламени мобилизована противопожарная техника высокой проходимости.






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