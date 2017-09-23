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На береговой линии Черного моря объявлено штормовое предупреждение
23.09.2017 15:58
На береговой линии Черного моря объявлено штормовое предупреждение. Как сообщают в Агентстве управления чрезвычайными ситуациями, на береговой линии Черного моря ожидается 4-балльный шторм.
По информации ведомства, на всех постах Агентства управления чрезвычайными ситуациями подняты красные флажки. Спасатели обращаются к гражданам на нескольких языках, предупреждая, что до поднятия на постах белых флажков заходить в воду запрещено.
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