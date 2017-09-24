Пожар в лесу Цагвери локализован

24.09.2017 13:15 Пожар в курортном поселке Цагвери Боржомского района практически локализован, на месте работают три вертолета. Об этом сообщил министр регионального развития и инфраструктуры Грузии Зураб Алавидзе в интервью телекомпании «Имеди».



«Новых очагов пожара нет, можно сказать что он локализован. Основные очаги пожара расположены в одном ущелье – угрозы распространения на другие ущелья нет. Сейчас работают три вертолета — два грузинских и один из Азербайджана, во второй половине дня мы ожидаем еще два вертолета из Турции», — сказал Алавидзе.



Пожар начался днем 22 сентября и уничтожил более 4 гектаров леса рядом с поселком. Пожар третьи сутки тушат с воздуха с помощью трех вертолетов, на земле работают 18 пожарных машин и до 20 единиц техники с высокой проходимостью. В тушении принимают участие 250 пожарных, а также 300 сотрудников департамента по особым делам МВД Грузии и Национального лесного агентства.

Источник: Новости-Грузия https://www.newsgeorgia.ge/pozhar-v-lesu-tsagveri-lokalizovan/#t20c















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