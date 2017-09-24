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Из-за сильного дождя от оползней в Аджарии пострадали 12 домов


24.09.2017   15:53
В ночь на воскресенье, 24 сентября, из-за сильного дождя, оползня и шторма в Аджарии погиб один человек, - об этом сообщает телекомпания «Имеди». По данным телекомпании, из-за сильного дождя от оползней пострадали 12 домов в поселках Кобулети и Зеда Самеба.

Шесть семей были эвакуированы из зоны бедствия. Еще несколько семей оказалось отрезано от внешнего мира, район остался без света из-за аварии на подстанции. От оползня пострадали и другие жители - оползнем накрыло легковой автомобиль, в котором находилось четыре человек, в том числе и дети, всех удалось спасти.

Между тем, ночью в поселке Кобулети утонула женщина, которая, несмотря на запрет и штормовое предупреждение, купалась в море вместе с мужем. По данным телекомпании, погибшая была гражданкой России. По факту начато следствие. На всем побережье Черного моря сохраняется штормовое предупреждения, объявленное накануне. Купаться в море запрещено.






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