Из-за сильного дождя от оползней в Аджарии пострадали 12 домов

24.09.2017 15:53 В ночь на воскресенье, 24 сентября, из-за сильного дождя, оползня и шторма в Аджарии погиб один человек, - об этом сообщает телекомпания «Имеди». По данным телекомпании, из-за сильного дождя от оползней пострадали 12 домов в поселках Кобулети и Зеда Самеба.



Шесть семей были эвакуированы из зоны бедствия. Еще несколько семей оказалось отрезано от внешнего мира, район остался без света из-за аварии на подстанции. От оползня пострадали и другие жители - оползнем накрыло легковой автомобиль, в котором находилось четыре человек, в том числе и дети, всех удалось спасти.



Между тем, ночью в поселке Кобулети утонула женщина, которая, несмотря на запрет и штормовое предупреждение, купалась в море вместе с мужем. По данным телекомпании, погибшая была гражданкой России. По факту начато следствие. На всем побережье Черного моря сохраняется штормовое предупреждения, объявленное накануне. Купаться в море запрещено.















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