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В Цагвери возобновили работу грузинские и азербайджанский вертолеты
25.09.2017 11:28
Авиация с утра возобновила тушение пожара в Цагвери. На данный момент в работах по ликвидации пожара принимают участие 2 грузинских и 1 азербайджанский вертолеты. В ближайшее время к процессу подключатся 2 турецких вертолета, прибывшие в Грузию накануне.
В течение всей ночи ликвидационные работы вели пожарные-спасатели. На месте мобилизована и тяжелая техника. Как заявляют в Агентстве управления чрезвычайными ситуациями, при помощи техники подведены дороги ко всем очагам огня и процесс тушения активно продолжается.
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