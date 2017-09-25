В Цагвери возобновили работу грузинские и азербайджанский вертолеты

25.09.2017 11:28 Авиация с утра возобновила тушение пожара в Цагвери. На данный момент в работах по ликвидации пожара принимают участие 2 грузинских и 1 азербайджанский вертолеты. В ближайшее время к процессу подключатся 2 турецких вертолета, прибывшие в Грузию накануне.



В течение всей ночи ликвидационные работы вели пожарные-спасатели. На месте мобилизована и тяжелая техника. Как заявляют в Агентстве управления чрезвычайными ситуациями, при помощи техники подведены дороги ко всем очагам огня и процесс тушения активно продолжается.















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