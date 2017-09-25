Грузия Online добавить сайт в избранное наша страница в Facebook наша страница в сети Twitter читайте нас на мобильных устройствах rss лента
  НОВОСТИПОЛИТИКАЭКОНОМИКАОБЩЕСТВОКОНФЛИКТЫОБОРОНАРАЗНОЕАНАЛИТИКАСТАТЬИИНТЕРВЬЮЗАЯВЛЕНИЯВИДЕО

В Цагвери возобновили работу грузинские и азербайджанский вертолеты


25.09.2017   11:28
Авиация с утра возобновила тушение пожара в Цагвери. На данный момент в работах по ликвидации пожара принимают участие 2 грузинских и 1 азербайджанский вертолеты. В ближайшее время к процессу подключатся 2 турецких вертолета, прибывшие в Грузию накануне.

В течение всей ночи ликвидационные работы вели пожарные-спасатели. На месте мобилизована и тяжелая техника. Как заявляют в Агентстве управления чрезвычайными ситуациями, при помощи техники подведены дороги ко всем очагам огня и процесс тушения активно продолжается.






Система Orphus
• К ЛЕНТЕ НОВОСТЕЙ

ВАЖНОЕ:
ГРУЗИЯ. ЭКОНОМИКА И БИЗНЕС
В Тбилиси проходит грузино-индийский бизнес-форум
Азербайджан и Грузия создают совместное предприятие для управления БТК
Снижены тарифы на производство электроэнергии для тепловых станций
АБХАЗИЯ. ЗОНА КОНФЛИКТА
Очередной взрыв в Гагре
Для жителей Гальского района будет задействована специальная программа здравоохранения
В Анаклиа состоится фестиваль грузинско-абхазско-кавказской поэзии
Арвеладзе: Электросистема Грузии не имеет механизма управления энергией, выработанной ИнгуриГЭС
Два российских наркодиллера задержаны в Абхазии
КАВКАЗ. НОВОСТИ РЕГИОНА
Парламент Грузии примет изменения в Конституцию 26 сентября
Назван объем инвестиций Азербайджана в "Южный газовый коридор"
Глава МИД Азербайджана обсудил в ООН оказание гуманитарной помощи палестинцам
Информационно-аналитический портал Грузия Online
Новости Грузии, эксперты и аналитики о конфликтах (Абхазия, Самачабло), Грузия на пути в НАТО, геополитика Кавказа, экономика и финансы Грузии
© "Грузия Online", 2005, Тбилиси, Грузия,
Дизаин: Iraklion@Co; Редакция:Наш почтовый адрес
При использовании материалов гиперссылка на портал обязательна