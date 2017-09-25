Четыре человека ранены холодным оружием в центре Тбилиси

25.09.2017 11:33 Четверо молодых людей были ранены в результате конфликта на проспекте Руставели в Тбилиси, сообщает телекомпания «Рустави 2».



Инцидент произошел поздно ночью. Согласно предварительной информации, участники потасовки были гостями на свадьбе, которую справляли в одном из местных ресторанов. Ссора между ними началась внутри заведения, а после они переместились на улицу.



Все четверо пострадавших были госпитализированы с ножевыми ранениями. Состояние одного из них медики оценивают, как тяжелое. Двоим другим потребовалась срочная хирургическая операция.



Какие-либо детали произошедшего не известны, однако инцидент был зафиксирован камерами видеонаблюдения. До самого утра на месте работали эксперт-криминалисты и следователи.



По факту начато следствие по 117 статье УК Грузии – «умышленное причинение тяжкого вреда здоровью». До сих пор по делу никто не задержан.















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