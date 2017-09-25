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Новых очагов огня в Цагвери нет, пожар взят под контроль - министр


25.09.2017   11:35
Новых очагов огня нет и пожар взят под контроль, - об этом сообщил журналистам министр регионального развития и инфраструктуры Зураб Алавидзе, говоря о процессе тушения пламени в Боржомском ущелье.

Он отметил, что сегодня ситуация лучше вчерашней. Министр предполагает, что во второй половине дня пожар удастся локализовать.

«Новых очагов у нас нет. Пожар взят под контроль. Он перекрыт в ущелье и периметр защищен от начала до конца. Очень надеемся, что после полудня перейдем к локализации, а затем начнутся работы по ликвидации. На данном этапе нет необходимости в большем количестве дорожной инфраструктуры. Техника и живая сила подошли ко всем очагам. Нет проблемы и с подачей воды. Исходя из этого, ситуация гораздо лучше вчерашней», - заявил Алавидзе.






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