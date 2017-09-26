В Грузии началась раздача препаратов для борьбы с мраморными клопами

26.09.2017 11:04 Правительство Грузии начало раздачу препаратов для борьбы с мраморными клопами, говорится в сообщении пресс-службы Национального агентства продовольствия.



Мраморные клопы в этом году приносят огромный вред садам и даже жилым домам на западе Грузии. Правительство Грузии еще в начале года выделило 12 миллионов лари (более 4,9 миллиона долларов) на борьбу с мраморными клопами, которые впервые появились в Западной Грузии в 2015 году. В случае массового размножения мраморных клопов они могут уничтожить до 70% урожая яблок, персиков, винограда, ягодных культур и орешника.



Препараты на основе бифентрина получат 230 тысяч семей в регионах Самегрело, Гурия, Имеретия и Аджария. Инсектициды рекомендованы ведущими энтомологами и считаются одними из самых эффективных средств для борьбы с мраморными клопами.



Кроме того, населению будут выданы феромоны, использующиеся для привлечения насекомых-вредителей. Раздачей препаратов занимаются местные администрации.



«Борьба с мраморными клопами переходит в решающий этап. Вместе с падением температуры вредитель перемещается к жилым домам. Государство продолжает мероприятия в соответствии со стратегией борьбы с вредителем. На данном этапе наиболее важна максимальная включенность населения и химическая обработка, как приусадебных хозяйств, так и проведение механических мероприятий. С помощью комплексного подхода возможно значительное снижение популяции вредителя в будущем. Это вызов, с которым государство и население должны справиться вместе», — заявил заместитель министра сельского хозяйства Грузии Георгий Ханишвили.



Правительство уже обработало более ста тысяч гектаров сельскохозяйственных угодий в Западной Грузии. Агентство продовольствия с июня осуществляет химическую обработку приусадебных хозяйств и насаждений, находящихся рядом с населенными пунктами. Одновременно популяция вредителя увеличилась в крупных лесных массивах и стало необходимо задействование авиации.



Правительство продолжит мероприятия по борьбе с вредителем до конца года, пока клопы не впадут в зимнюю спячку.















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