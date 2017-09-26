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В результате пожара в Цкалтубо погиб один человек


26.09.2017   12:58
В результате пожара на улице Колхидской в Цкалтубо погиб один человек. Происшествие случилось сегодня утром.

По информации соседей, погибшая 88-летняя женщина жила в доме одна и, предположительно, устроила пожар сама.

«Она жила одна в доме. Один ее сын живет в Тбилиси, второй – в Москве. Говорила, что не хочет жить. Пожар был сильным, однако пожарные погасили его быстро», - заявила соседка погибшей Мзия Дахундаридзе.

По информации МВД, в связи со случившимся фактом следствие ведется по статье 188 УК Грузии.






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