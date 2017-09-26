В результате пожара в Цкалтубо погиб один человек

26.09.2017 12:58 В результате пожара на улице Колхидской в Цкалтубо погиб один человек. Происшествие случилось сегодня утром.



По информации соседей, погибшая 88-летняя женщина жила в доме одна и, предположительно, устроила пожар сама.



«Она жила одна в доме. Один ее сын живет в Тбилиси, второй – в Москве. Говорила, что не хочет жить. Пожар был сильным, однако пожарные погасили его быстро», - заявила соседка погибшей Мзия Дахундаридзе.



По информации МВД, в связи со случившимся фактом следствие ведется по статье 188 УК Грузии.















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