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Град нанес ущерб жителям четырех сел в Кахетинском регионе


26.09.2017   13:30
Град и сильный ветер минувшей ночью нанесли ущерб четырем селам в Телавском районе Кахетинского региона, сообщает телекомпания «Рустави 2». Из-за непогоды пострадали сельскохозяйственные угодья и виноградники жителей сел Вардисубани, Руиспирии, Гулгула и Курдгелаури.

Как говорят жители пострадавших сел, град и дождь, сопровождавшиеся порывистым ветром, продолжались около 20 минут. В районной администрации Телави создана специальная комиссия, которая до конца дня подсчитает ущерб, нанесенный стихией. По словам представителей местных властей, ущерб будет компенсирован фермерам, чьи угодья были застрахованы.

Пресс-служба военного научно-технического центра «Дельта» параллельно сообщила об обстреле градовых туч в четырех районах Кахетии накануне вечером. По информации центра, тучи были обстреляны в Ахметском, Кварельском, Гурджаанском, а также Телавском районе, где накануне от града пострадали села.

В массу облаков поэтапно выпустили 200 ракет, после чего большая часть осадков в указанных районах выпала в виде интенсивного дождя, отмечают в научно-техническом центре.






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