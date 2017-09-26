Град нанес ущерб жителям четырех сел в Кахетинском регионе

26.09.2017 13:30 Град и сильный ветер минувшей ночью нанесли ущерб четырем селам в Телавском районе Кахетинского региона, сообщает телекомпания «Рустави 2». Из-за непогоды пострадали сельскохозяйственные угодья и виноградники жителей сел Вардисубани, Руиспирии, Гулгула и Курдгелаури.



Как говорят жители пострадавших сел, град и дождь, сопровождавшиеся порывистым ветром, продолжались около 20 минут. В районной администрации Телави создана специальная комиссия, которая до конца дня подсчитает ущерб, нанесенный стихией. По словам представителей местных властей, ущерб будет компенсирован фермерам, чьи угодья были застрахованы.



Пресс-служба военного научно-технического центра «Дельта» параллельно сообщила об обстреле градовых туч в четырех районах Кахетии накануне вечером. По информации центра, тучи были обстреляны в Ахметском, Кварельском, Гурджаанском, а также Телавском районе, где накануне от града пострадали села.



В массу облаков поэтапно выпустили 200 ракет, после чего большая часть осадков в указанных районах выпала в виде интенсивного дождя, отмечают в научно-техническом центре.















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