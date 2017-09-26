В России хотят заблокировать Facebook

26.09.2017 14:11 Руководство Facebook должно в 2018 году выполнить российский закон о локализации персональных данных. В случае несоблюдения этого требования социальная сеть будет заблокирована на территории РФ, заявил глава Роскомнадзора Александр Жаров. "Закон обязателен для всех. В любом случае мы или добьемся того, чтобы закон был исполнен, или компания прекратит работать на территории Российской Федерации", - предупредил он в беседе с журналистами во вторник, 26 сентября.



Жаров напомнил, что подобная мера уже была принята в отношении ресурса Linkedin. "Тут исключений нет", - добавил он. Одновременно глава Роскомнадзора отметил, что в ведомстве "прекрасно осознают", что у Facebook имеется в России "значительное количество пользователей". "С другой стороны, мы понимаем, что это не уникальный ресурс, есть и другие социальные сети", - добавил он.



Глава Роскомнадзора также сообщил, что ведомство не получало от руководства Facebook никаких писем по поводу планов исполнения российского закона. В настоящее время компания рассматривает варианты действий, указал он. По словам Жарова, проверок в отношении Facebook в этой связи до конца 2017 года не планируется.















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