В Кахети предотвратили град

26.09.2017 15:01 Специалисты военного научно-технического центра "Дельта" обстреляли градовые облака в пяти районах региона Кахети и смогли максимально нейтрализовать атмосферные процессы, говорится в сообщении на странице организации в соцсети Facebook.



Вероятность града в понедельник составляла 100%, а размер ожидаемых градин — 40 миллиметров.



Противоградовой системой обработали тучи общей площадью порядка 9,2 тысяч квадратных километров над районами Сагареджо, Кварели, Сигнахи и Гурджаани.



Специалисты выпустили более 200 ракет, после чего большая часть осадков в указанных районах выпала в виде интенсивного дождя.



Противоградовую систему установили в Кахети весной 2015 года. Она может обнаруживать градовые облака и контролировать их на начальной стадии. В каждом районе Кахети устроены огневые точки. При этом рассматривается возможность установки системы и в других регионах.















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