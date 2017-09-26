Грузия Online добавить сайт в избранное наша страница в Facebook наша страница в сети Twitter читайте нас на мобильных устройствах rss лента
  НОВОСТИПОЛИТИКАЭКОНОМИКАОБЩЕСТВОКОНФЛИКТЫОБОРОНАРАЗНОЕАНАЛИТИКАСТАТЬИИНТЕРВЬЮЗАЯВЛЕНИЯВИДЕО

В Кахети предотвратили град


26.09.2017   15:01
Специалисты военного научно-технического центра "Дельта" обстреляли градовые облака в пяти районах региона Кахети и смогли максимально нейтрализовать атмосферные процессы, говорится в сообщении на странице организации в соцсети Facebook.

Вероятность града в понедельник составляла 100%, а размер ожидаемых градин — 40 миллиметров.

Противоградовой системой обработали тучи общей площадью порядка 9,2 тысяч квадратных километров над районами Сагареджо, Кварели, Сигнахи и Гурджаани.

Специалисты выпустили более 200 ракет, после чего большая часть осадков в указанных районах выпала в виде интенсивного дождя.

Противоградовую систему установили в Кахети весной 2015 года. Она может обнаруживать градовые облака и контролировать их на начальной стадии. В каждом районе Кахети устроены огневые точки. При этом рассматривается возможность установки системы и в других регионах.






Система Orphus
• К ЛЕНТЕ НОВОСТЕЙ

ВАЖНОЕ:
ГРУЗИЯ. ЭКОНОМИКА И БИЗНЕС
Нацбанк: Инфляция в 2018 году составит 3%
Fitch подтвердило рейтинг Грузии на уровне «BB-»
Египетская Air Cairo будет летать в Тбилиси
АБХАЗИЯ. ЗОНА КОНФЛИКТА
В Гальском районе возобновили выдачу грузинам «вида на жительство»
250 семей в Гальском районе в качестве гуманитарной помощи получат по мешку муки (+видео)
Сапожник без сапог или правовой вакуум в стране закона
Жителям Гальского района Абхазии угрожает голод
Очередной взрыв в Гагре
КАВКАЗ. НОВОСТИ РЕГИОНА
Премьер Грузии и глава парламента Армении провели переговоры в Тбилиси
Роберт Секута: США привержены мирному решению нагорно-карабахского конфликта
Ереван продолжает переговоры по строительству железной дороги Иран-Армения
Информационно-аналитический портал Грузия Online
Новости Грузии, эксперты и аналитики о конфликтах (Абхазия, Самачабло), Грузия на пути в НАТО, геополитика Кавказа, экономика и финансы Грузии
© "Грузия Online", 2005, Тбилиси, Грузия,
Дизаин: Iraklion@Co; Редакция:Наш почтовый адрес
При использовании материалов гиперссылка на портал обязательна