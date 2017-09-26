На борьбу с мраморным клопом требуются годы - министр сельского хозяйства

26.09.2017 17:47 Мраморные клопы являются важным вызовом для нашего сельского хозяйства – заявил министр сельского хозяйства Леван Давиташвили в связи с вопросом борьбы против азиатского вредителя, мраморных клопов.



По его словам, для борьбы с мраморными клопами требуются годы, и необходимо правильно донести информацию до фермеров, и их включенность в борьбе против вредителя.



"Это вредитель, который уничтожает многие культуры. Что касается кукурузных посевов, они полностью обработаны. Эти работы и на сегодня осуществляются, но подходят к концу, поскольку уже начался сбор урожая кукурузы. У нас достаточно хороший урожай в Самегрело, а также в Гурии идет сбор урожая. Нам годами придется бороться с этим вредителем, но, в конечном счете, мы будем победителями в этой борьбе.



А также следует отметить, что у нас есть цитрусовые культуры, и там тоже следует защищаться от этого вредителя. Соответственно, министерство запланировало ряд мероприятий с начала года до того времени, пока вредитель начнет засыпать. В том числе раздаем специальные препараты в регионах. Значительным компонентом является передача знаний фермерам"- заявил Леван Давиташвили.

















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