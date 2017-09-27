На черноморском побережье Грузии ожидается 4-5-балльный шторм

27.09.2017 12:05 По информации Национального агентства окружающей среды, с вечера сегодняшнего дня, 27 сентября, погода в Грузии резко изменится.



До 29 сентября на территории страны распространятся холодные и влажные воздушные массы. Ожидается значительное понижение температуры воздуха, грозы, дожди, в высокогорье местами снег, на море 4-5-балльный шторм.



Ожидаемые обильные осадки могут стать причиной повышения уровня воды в отдельных реках.















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