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На черноморском побережье Грузии ожидается 4-5-балльный шторм
27.09.2017 12:05
По информации Национального агентства окружающей среды, с вечера сегодняшнего дня, 27 сентября, погода в Грузии резко изменится.
До 29 сентября на территории страны распространятся холодные и влажные воздушные массы. Ожидается значительное понижение температуры воздуха, грозы, дожди, в высокогорье местами снег, на море 4-5-балльный шторм.
Ожидаемые обильные осадки могут стать причиной повышения уровня воды в отдельных реках.
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