С 29 сентября по 2 октября станция метро «Важа Пшавела» будет остановлена

27.09.2017 12:21 В связи с работами, запланированными на станции метро «Государственный университет», станция «Важа Пшавела» временно не сможет обслуживать пассажиров, - об этом сообщают в «Тбилисской транспортной компании».



«В рамках тестового режима станции метрополитена «Государственный университет», что подразумевает проведение монтажно-инженерных работ старой и новой систем метро, с 29 сентября по 1 октября включительно, станция «Важа Пшавела» не сможет обслуживать пассажиров. В течение этого периода подвижной состав метро будет передвигаться до станции «Делиси».



С целью предотвращения перебоев в передвижении, у пассажиров будет возможность воспользоваться специально назначенными автобусами, которые будут двигаться от станции метро «Делиси» по проспекту Важа Пшавела к улице Сандро Эули.



Тбилисская транспортная компания приносит извинения за дискомфорт», - говорится в заявлении компании.















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