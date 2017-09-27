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Волки появились в селах Западной Грузии


27.09.2017   21:27
Волки начали атаковать домашний скот в селе Ведидкари (регион Самегрело-Земо Сванети), совершив уже второе нападение, рассказала представительница пресс-службы Мартвильской районной администрации.

«Последний случай был зафиксирован в селе Ведидкари в понедельник. На место выехали представители районной администрации. Реагирование будет обязательно», - цитирует ее агентство «Новости-Грузия».

Министерство охраны окружающей среды и природных ресурсов Грузии уже выдало районной администрации разрешение на отстрел волков, уточнила представительница властей.






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