Волки появились в селах Западной Грузии

27.09.2017 21:27 Волки начали атаковать домашний скот в селе Ведидкари (регион Самегрело-Земо Сванети), совершив уже второе нападение, рассказала представительница пресс-службы Мартвильской районной администрации.



«Последний случай был зафиксирован в селе Ведидкари в понедельник. На место выехали представители районной администрации. Реагирование будет обязательно», - цитирует ее агентство «Новости-Грузия».



Министерство охраны окружающей среды и природных ресурсов Грузии уже выдало районной администрации разрешение на отстрел волков, уточнила представительница властей.















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