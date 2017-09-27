В Тбилиси пройдет бесплатная вакцинация домашних животных

27.09.2017 21:44 Национальное агентство продовольствия Грузии в связи с Всемирным днем борьбы против бешенства (World Rabies Day) проведет бесплатную вакцинацию кошек и собак. Вакцинация состоится завтра, 28 сентября, с 10:00 до 14:00 в Тбилисском парке Ваке. Такая же акция пройдет и в других регионах Грузии.



Всемирный день борьбы против бешенства учрежден по инициативе Глобального альянса по контролю бешенства (Global Alliance for Rabies Control) и ежегодно отмечается 28 сентября, начиная с 2007 года.



Бешенство - это инфекционная вирусная болезнь, которая после появления клинических признаков почти всегда заканчивается смертельным исходом. Более чем в 99% случаях заболевания вирус бешенства передается домашними собаками. Чаще всего болезнь поражает детей в возрасте 5-14 лет в отдаленных селах.



Инфицирование людей обычно происходит через кожу из-за глубокого укуса или царапины инфицированным животным. По мере распространения вируса по центральной нервной системе развивается прогрессивное, смертельное воспаление головного и спинного мозга.















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