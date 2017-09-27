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В Поти затоплены несколько центральных улиц
27.09.2017 23:31
Сильный ветер создал проблемы в Поти. Затоплены несколько центральных улиц. Проблемы с передвижением возникли как у легковых автомобилей, так и у пешеходов.
По информации исполняющего обязанности мэра потийского муниципалитета Левана Чочия, все шесть действующих в городе насосных станций работают исправно, однако из-за обильных осадков отток воды затруднен.
По словам местных жителей, во время сильного дождя такая проблема имеется постоянно и дренажные каналы нужно привести в порядок. По их же информации, если дождь продолжится, вода может проникнуть во дворы.
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