Ранен начальник аппарата муниципального собрания Зугдиди

28.09.2017 13:21 Ранен начальник аппарата муниципального собрания (сакребуло) Зугдиди Григол Микава. По имеющимся данным, его ранили из огнестрельного оружия в область колена. Этот факт подтверждает МВД Грузии.



Как заявляют в ведомстве, для задержания виновного в преступлении производятся следственные действия. Расследования начато по статье 118 УК Грузии (умышленное причинение менее тяжкого вреда здоровью).















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