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Ранен начальник аппарата муниципального собрания Зугдиди


28.09.2017   13:21
Ранен начальник аппарата муниципального собрания (сакребуло) Зугдиди Григол Микава. По имеющимся данным, его ранили из огнестрельного оружия в область колена. Этот факт подтверждает МВД Грузии.

Как заявляют в ведомстве, для задержания виновного в преступлении производятся следственные действия. Расследования начато по статье 118 УК Грузии (умышленное причинение менее тяжкого вреда здоровью).






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