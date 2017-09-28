Дожди вызвали оползни и наводнение на западе Грузии

28.09.2017 13:55 Непрекращающиеся ливни и дожди создали проблемы на западе Грузии — в Аджарии, Гурии и Самегрело.



В пяти селах Кобулетского района Аджарии сошли оползни. Также оползневые процессы наблюдаются на центральной автомагистрали, которая соединяет Кобулети с райцентром Гурии – Озургети.



Селевые потоки смыли мост и повредили дороги между селами. По данным Кобулетской районной администрации, из собственных домов были эвакуированы две семьи.



По словам заместителя главы муниципалитета Кобулети Малхаза Романадзе, оползни не вызвали жертв и разрушений в районе, однако из-за этих процессов пострадало шесть семей.



Специальная техника работала всю ночь и сегодня с утра, чтобы уменьшить последствия оползня в селах Какути, Гогмачаури, Легва и Цкаврока.



По данным Аджарского телевидения, не подается питьевая вода в Цихисдзири, Букнари, Легва и Хуцубани.



В соседнем Озургетском районе местные жители обвинили власти в том, что наводнение в селах было вызвано неисправностью сточных канав.



«Расположенная под дорогой сточная канава не пропустила мелкие ветки и другие собравшиеся в результате дождя отходы», — пояснил в беседе с журналистами глава районной администрации Озургети Арчил Базаишвили.



Затопленными оказались улицы, в том числе центральные, и в городе Поти. Местные власти утверждают, что все станции по выкачке воды работали исправно, но из-за обильных осадков откачать воду своевременно не удалось.















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