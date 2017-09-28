Бразильский футболист Ривалдо Феррейра прибудет в Тбилиси

28.09.2017 20:19 Бразильский футболист Ривалдо Феррейра, сделавший карьеру в знаменитых европейских клубах «Депортива», «Барселона», «Милан» и других, завтра прибудет в Тбилиси.



Ривалдо опубликовал на своей фейсбук-странице фотографию, в подписи к которой указал, что направляется в Грузию.



«Приехал во Франкфурт, надеюсь, что с божьей помощью это путешествие продолжится и завтра я буду в Грузии», — пишет футболист.



Ривалдо вместе с другими звездами мирового футбола 29 сентября примет участие в благотворительном матче, который посвящен сбору средств для пострадавшего от летних лесных пожаров Боржоми-Харагаульского парка – самого большого национального парка в Европе. Матч организован федерацией футбола Грузии.



Матч состоится за месяц до выборов в местные органы власти в Грузии. Большинство приезжающих на благотворительный матч футболистов являются друзьями бывшего вице-премьера правительства Грузии Кахи Каладзе, который до 2012 года выступал за итальянский клуб «Милан». Каладзе, который баллотируется на пост мэра Тбилиси от правящей партии «Грузинская мечта», также примет участие в благотворительном матче.

















• К ЛЕНТЕ НОВОСТЕЙ

