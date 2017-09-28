Правительство Грузии утвердило антикоррупционную стратегию и план действий на 2017-2018 годы

28.09.2017 21:31 Правительство Грузии утвердило антикоррупционную стратегию и план действий на 2017-2018 годы, которые, помимо прежних приоритетов, охватывают новые сферы.



Новую антикоррупционную стратегию разработал межведомственный координационный совет, который включает в себя 38 государственных ведомств и 14 неправительственных организаций.



Для Грузии, так же как и для других европейских государств, главным ориентиром является обеспечение высокого уровня прозрачности и подотчетности, говорится на сайте министерства юстиции страны.



Там же отмечено, что низкий уровень коррупции и проведенные в этом направлении реформы стали главной предпосылкой становления Грузии председателем международной организации «Открытое правительство» (OGP). В течение года страна будет руководить организацией, участниками которой являются 75 государств.



Антикоррупционный план действий включает в себя 16 приоритетов, более 60 мероприятий и порядка 200 активностей. Из этих приоритетов три – превенция коррупции в спортивной сфере, в инфраструктурных проектах и способствование превенции в районных администрациях – абсолютно новые, и их целью является включение в антикоррупционную политику как можно большего количества секторов.



План по борьбе с коррупцией включает в себя 12 основных целей, среди которых внедрение справедливых денежных вознаграждений, разработка стратегии связей с общественностью по вопросам борьбы с коррупцией, принятие закона о свободе информации, разработка рекомендаций по честности бизнеса для представителей делового сектора, усовершенствование гражданского консультативного совета в районных администрациях.



Грузия занимает 44 место среди 176 стран мира в Индексе восприятия коррупции, который ежегодно составляет неправительственная организация «Международная прозрачность» (Transparency International).















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