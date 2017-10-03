Техосмотр - новая головоломка для грузинских автовладельцев

03.10.2017 18:45 После введения техосмотра в Грузии владельцы автомобилей будут платить за эту услугу 60 лари (около 24,2 доллара), заявил директор департамента развития сухопутного транспорта министерства экономики и устойчивого развития Грузи Михаил Хмаладзе.



Обязательный техосмотр всех автомобилей запустят в Грузии с начала 2018 года, после того как завершится последний подготовительный этап.



"Эта услуга для легкового автомобиля обойдется за раз в 60 лари, при этом государство установит максимальную планку этой оплаты. Периодичность проверки будет различной для всех автомобилей", — сказал Хмаладзе в эфире Первого канала Общественного вещателя Грузии.





По его словам, автомобили, выпущенные менее четырех лет назад, будут освобождены от техосмотра, владельцы автомобилей, выпущенных 4-6 лет назад, будут проходить его раз в два года, а более старые – ежегодно.



Как отметил Хмаладзе, для всех автомобилистов будет составлен график, согласно которому они будут обязаны в течение месяца явится в центр инспектирования. При этом он отметил, что в первую очередь будут проверены автомобили с большим объемом двигателя.



"В случае если автомобилисты не приедут на проверку, они будут оштрафованы. Кроме того, будет увеличен штраф за отсутствие техосмотра", — сказал Хмаладзе.



В конце октября будут известны критерии проверки.



Согласно поправкам в закон "О дорожном движении", обязательному периодическому техосмотру будут подлежать те транспортные средства, которые находятся в эксплуатации только на территории Грузии и зарегистрированы по правилам, установленным грузинским законодательством.



Техосмотр автомобилей отменили в 2004 году в период президентства Михеила Саакашвили. Несколько лет назад правительство приняло решение вернуть обязательное техническое тестирование автотранспортных средств всех категорий. Но дата задействования несколько раз откладывалась по разным причинам.



В настоящее время прохождение технического тестирования для легковых автомобилей является добровольным. Техосмотр обязателен для грузовых машин, грузоподъемность которых составляет более 3,5 тонн, и машин, предназначенных для перевозки пассажиров, количество сидячих мест в которых превышает восемь, не считая места водителя.





"Спутник-Грузия"











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