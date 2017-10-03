Освещение тбилисской телевышки выключат в связи с трагедией в Лас-Вегасе

03.10.2017 20:05 По решению правительства Грузии и мэрии Тбилиси, в связи с трагедией, произошедшей в Лас-Вегасе, сегодня на тбилисской телевышке в течение одного часа – с 20:00 до 21:00 будет отключено освещение.



«Центральная и местная власти страны скорбят в связи с террористическим актом в городе Лас-Вегас, штате Невада, США, в результате которого, по последней информации, погибли 58 человек, пострадали 515, и выражают соболезнования членам семей погибших, гражданам и правительству США, пострадавшим же желают здоровья», - говорится в сообщении мэрии Тбилиси.















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