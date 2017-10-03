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Единственная автомобильная дорога в Тушетию закрылась
03.10.2017 21:26
Единственная автомобильная дорога в Тушетию закрылась из-за непогоды. С утра из-за интенсивного снегопада ограничено передвижение машин на дороге, связывающей Пшавели – Омало.
Как сообщает глава управы Тушетии Ладо Кахоидзе, высота снежного покров на дороге составляет 20-30 см. Особенно сложная ситуация на перевале Абано, в связи с этим Кахоидзе призывает путников к осторожности.
Работы по расчистке дороги осуществляет компания «Герали». Как сообщают в компании, завтра с утра техника начнет расчистку снега на перевале Абано и автомобильное движение может быть восстановлено в первой половине дня.
Дорога Пшавели – Омало ежегодно закрывается на зимний сезон – с середины октября до середины мая.
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