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На двух заводах Nissan в Японии провели обыски из-за данных о халатных проверках авто


04.10.2017   11:09
На двух предприятиях Nissan в Японии провели обыски в связи с информацией о ненадлежащей проверке автомобилей перед их отправкой дилерам. Об этом сообщает Reuters.

«В Министерстве транспорта Японии заявили, что провели в среду обыски на двух автомобильных заводах Nissan в рамках расследования информации о неавторизованных проверках на финальном этапе сбора автомобилей», - говорится в сообщении.

О результатах проверки ничего не сообщается.

Агентство напоминает, что Nissan объявил на этой неделе об отзыве всех 1.2 млн пассажирских транспортных средств, проданных в Японии в течение последних трех лет, после того, как стало известно, что финальную проверку автомобилей на шести заводах проводили несанкционированные механики.

«Два информированных источника рассказали, что на документах, которые подтверждали финальную проверку автомобилей, стояли подписи авторизованных механиков, хотя на самом деле осмотр проводили неавторизованные сотрудники предприятия», - говорится в материале.

В прошлом году с огромными проблемами столкнулся другой автопроизводитель – Volkswagen, входящий в концерн Porsche AG. Тогда оказалось, что программное обеспечение в автомобилях VW во время тестов скрывает реальные объемы выбросов вредных газов в атмосферу. Хотя Volkswagen согласился выплатить по всему миру миллиардные компенсации, компанию ожидают многочисленные судебные иски.






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