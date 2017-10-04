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Власти США подозревают хакеров из России во взломе Yahoo


04.10.2017   11:22
В результате хакерских атак на системы Yahoo в 2013 году были похищены личные данные всех 3 миллиардов пользователей, объявила интернет-компания 3 октября.

В распоряжении злоумышленников могли оказаться такие персональные данные как имя и фамилия, дата рождения, адреса электронной почты, номера телефонов и пароли.

В прошлом году стало известно о двух масштабных утечках данных пользователей Yahoo. В сентябре компания сообщила, что в 2014 году хакеры получили доступ к полумиллиону аккаунтов пользователей. В декабре была обнародована информация об утечке данных миллиарда учетных записей.

Руководство Yahoo полагало, что обе атаки организованы одними и теми же лицами по заказу неназванного государства. Власти США подозревают хакеров из России во взломе Yahoo. В марте 2016 года министерство юстиции США предъявило обвинения в кибератаке на Yahoo трем россиянам, двое из которых сотрудники ФСБ России. Один из них - Дмитрий Докучаев был арестован в декабре в Москве по обвинению в государственной измене и передаче информации ЦРУ.

"Радио Свобода"





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