Грузия Online добавить сайт в избранное наша страница в Facebook наша страница в сети Twitter читайте нас на мобильных устройствах rss лента
  НОВОСТИПОЛИТИКАЭКОНОМИКАОБЩЕСТВОКОНФЛИКТЫОБОРОНАРАЗНОЕАНАЛИТИКАСТАТЬИИНТЕРВЬЮЗАЯВЛЕНИЯВИДЕО

В трех городах России из-за звонков о бомбах прошли эвакуации


05.10.2017   15:55
В Нижнем Новгороде, Саратове и Екатеринбурге в четверг началась массовая эвакуация из-за анонимных сообщений о минировании.

По данным агентства "Свободные новости", из зданий правительства Саратовской области и министерств спорта и строительства вывели всех работников. Официально о причинах таких мер не сообщалось. Источники агентства заявляют, что в школы, счетную палату и еще несколько министерств и ведомств поступили сообщения об опасности взрыва.

В Екатеринбурге не менее десяти школ были эвакуированы после анонимных звонков о минировании. За последний месяц в городе трижды проводились массовые эвакуации.

Из-за сообщений о бомбах также остановлены занятия в нескольких школах Нижнего Новгорода. Об этом местному изданию сообщили родители эвакуированных детей.

Анонимные сообщения об угрозе взрывов поступают в правоохранительные органы России с 10 сентября. За это время были эвакуированы сотни тысяч человек в десятках регионов страны. Ни одно сообщение о бомбе пока не подтвердилось. В Кремле происходящее назвали "телефонным терроризмом".






Система Orphus
• К ЛЕНТЕ НОВОСТЕЙ

ВАЖНОЕ:
ГРУЗИЯ. ЭКОНОМИКА И БИЗНЕС
10 самых дорогостоящих и уникальных грузинских вин
Прокачка азербайджанской нефти по БТД в январе-сентябре сократилась на 8%
Железная дорога БТК имеет большой потенциал для грузоперевозок – министр
АБХАЗИЯ. ЗОНА КОНФЛИКТА
Прив(лечение), или почему абхазская политика Грузии не работает
«Резонанси»: В Грузии опасаются возможного признания Абхазии Сирией
В Тбилиси оценивают визит сирийской делегации в Абхазию как продолжение провокационной политики России
Число ДТП в Абхазии увеличивается по праздникам
Абхазы выдают грузинские храмы за свои и пытаются вовлечь ЮНЕСКО в политический скандал
КАВКАЗ. НОВОСТИ РЕГИОНА
Саргсян: Россия взвалилась нам на спину
В Чечне появиться новый город
Президента Армении лишат возможности объявлять военное положение в стране
Информационно-аналитический портал Грузия Online
Новости Грузии, эксперты и аналитики о конфликтах (Абхазия, Самачабло), Грузия на пути в НАТО, геополитика Кавказа, экономика и финансы Грузии
© "Грузия Online", 2005, Тбилиси, Грузия,
Дизаин: Iraklion@Co; Редакция:Наш почтовый адрес
При использовании материалов гиперссылка на портал обязательна