Facebook внедрил функцию выявления фейковых новостей

06.10.2017 16:16 В социальной сети Facebook разработали новую функцию, которая должна помочь в борьбе с неправдивыми новостями. Об этом говорится в блоге компании.



Отмечается, что в новостных постах в ленте появится иконка, нажав на которую, пользователь увидит панель с информацией об источнике новости, а также связанный с темой новости контент и детали о том, где и как эта новость была размещена.



"Доступ к этой важной контекстной информации может помочь людям оценить, выпущен ли материал изданием, которому они доверяют, и является ли сама история достоверной. Данную функцию только начали тестировать. Мы будем прислушиваться к отзывам пользователей и работать с издателями, чтобы обеспечить людям доступ к контекстной информации, которая поможет определить, какие истории читать, каким доверять и какими делиться", - добавили в компании.















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