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Гражданин Грузии задержан в Беларуси за попытку незаконно пересечь границу


06.10.2017   16:40
Днём 3 октября в пункте пропуска «Новая Гута» оформление на выезд из Беларуси проходил мужчина, представившийся гражданином Грузии. Житель Киева следовал через границу без документов, удостоверяющих личность, сообщает Госпогранкомитет.

Мужчина пояснил, что его паспорт украли на территории Российской Федерации. Однако вместо того, чтобы обратиться в полицию или посольство (консульское учреждение, диппредставительство) страны своего гражданства с заявлением о краже документа, мужчина решил следовать через границу. Это было принципиальной ошибкой иностранца.

При любых обстоятельствах, связанных с утерей или кражей паспорта за рубежом, необходимо получить свидетельство на возвращение. Подобный документ станет гарантом беспроблемного пересечения границы.

Гражданин Грузии оформлен нарушителем пограничного режима и правил пребывания на белорусской территории, задержан до установления личности.






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