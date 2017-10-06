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В Аджарии построят самый длинный автомобильный мост в Грузии


06.10.2017   18:50
Один из самых длинных автомобильных мостов в Грузии будет построен в Аджарии в рамках проекта объездной дороги, говорится в сообщении Министерства регионального развития и инфраструктуры Грузии.

На данный момент самым длинным считается автомобильный мост в Игоети в регионе Шида-Картли: его длина составляет 950 метров. Длина нового моста составит 1180 метров, и он будет построен с помощью новых технологий у села Сачино. Всего рамках проекта объездной дороги планируется построить 15 мостов.

На данном этапе ведутся работы по обустройству тротуаров и железобетонных отражателей. Кроме того, на 30-33 километре производятся работы по соединению существующей дороги с автомобильным узлом. Департамент автодорог строит объездную дорогу для разгрузки прибрежной линии. Строительство первого участка завершено, сейчас строится второй 18-километровый участок.

Проект финансируется Азиатским банком развития и его стоимость составляет более 209 миллионов 852 тысяч лари (порядка 84,6 млн долларов).






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