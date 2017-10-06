В отдельных районах столицы движение автотранспорта будет ограничено из-за празднования «Тбилисоба»

06.10.2017 20:22 В связи с празднованием дня города - «Тбилисоба», отмечаемого 7 и 8 октября, с целью соблюдения общественного порядка и безопасности, сегодня с 23:00 в отдельных районах столицы движение автотранспорта будет ограничено, - об этом сообщили в Департаменте патрульной полиции Министерства внутренних дел.



«Движение автомобилей будет запрещено на площади Горгасали до церкви Джврис Мама, а также по улице Горгасали, от Метехского моста до сквера Гейдара Алиева. Будут перекрыты площадь Европы, Винный подъем, а по Метехской улице движение будет разрешено до площади Европы.



Движение автомобилей полностью будет запрещено на Левой набережной, на пандусе, поднимающемся к мосту Николоза Бараташвили. Машины, спускающиеся с пандуса, будут передвигаться в два ряда через улицу Косты Хетагурова, в направлении церкви Святого Николая.



Движение будет запрещено от улицы Горгасали в сторону ущелья Легвтахеви, а также на улице Иосифа Гришашвили в направлении Абанотубани.

э

Желающие посетить мероприятия в рамках празднования «Тбилисоба» смогут оставить свои автомобили на подземной стоянке, расположенной на площади Авлабари и на близлежащих улицах», - отмечено в информации, распространенной МВД.















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