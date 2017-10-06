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В одной из квартир Тбилиси обнаружено сгоревшее тело мужчины
06.10.2017 20:55
В одной из квартир столичного района Глдани сотрудники МВД Грузии обнаружили тело сгоревшего мужчины средних лет, сообщает ИА "Новости-Грузия" со ссылкой на пресс-службу ведомства.
По предварительной информации, мужчина находился в состоянии алкогольного опьянения. В МВД также заявляют, что огонь не распространился по квартире и она уцелела.
Детали случившегося установит следствие.
Уголовное дело возбуждено по статье "доведение до самоубийства", что карается ограничением свободы сроком до 3 лет или лишением свободы сроком от 2 до 4 лет.
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