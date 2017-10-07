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В отдельных районах столицы движение автотранспорта ограничено


07.10.2017   10:47
В связи с празднованием дня города - «Тбилисоба», отмечаемого 7 и 8 октября, с целью соблюдения общественного порядка и безопасности, в отдельных районах столицы движение автотранспорта ограничено.

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«Движение автомобилей запрещено на площади Горгасали до церкви Джврис Мама, а также по улице Горгасали, от Метехского моста до сквера Гейдара Алиева. Будут перекрыты площадь Европы, Винный подъем, а по Метехской улице движение будет разрешено до площади Европы.

Движение автомобилей полностью будет запрещено на Левой набережной, на пандусе, поднимающемся к мосту Николоза Бараташвили. Машины, спускающиеся с пандуса, будут передвигаться в два ряда через улицу Косты Хетагурова, в направлении церкви Святого Николая.

Движение будет запрещено от улицы Горгасали в сторону ущелья Легвтахеви, а также на улице Иосифа Гришашвили в направлении Абанотубани.

Желающие посетить мероприятия в рамках празднования «Тбилисоба» смогут оставить свои автомобили на подземной стоянке, расположенной на площади Авлабари и на близлежащих улицах», - отмечено в информации, распространенной МВД.






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