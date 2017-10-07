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Двое мужчин ранены в результате стрельбы в Батуми
07.10.2017 18:39
Двое мужчин средних лет сегодня днем были ранены из огнестрельного оружия в Батуми, сообщает Первый канал ОВГ.
Инцидент произошел на улице Нико Пиросмани. По словам очевидцев, пострадавшие являются основателями строительной компании «Реал-Палас» — это Джумбер Зоидзе и Александр Химшиашвили.
Согласно предварительной информации, на мужчин напал брат последнего – Рамаз Химшиашвили. Стрельба раздалась прямо у входа в офис компании «Реал-Палас». Причиной произошедшего стал семейный конфликт.
В настоящее время раненые находятся в Реферальной больнице Батуми. По словам врачей клиники, их жизням ничего не угрожает.
В связи со случившимся уголовное дело возбуждено по 117 статье УК Грузии – «умышленное причинение тяжкого вреда здоровью».
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