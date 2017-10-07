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В Грузии найти работу в 1,5 раз проще мужчинам, чем женщинам
07.10.2017 22:40
Согласно данным нового исследования Центра социальных наук (CSS), шансы найти работу в Грузии в 1,5 раза выше у мужчин, чем у женщин. В работе основное внимание уделялось взаимосвязи образования и занятости.
Среди участников исследования немногим более трети (37 процентов) мужчин имели работу, в то время, как только 30 процентов женщин имели постоянный заработок.
Опрос CSS, проведенный совместно с OC Media, показал, что среднемесячная заработная плата мужчин была на 55 процентов выше, чем у женщин.
Согласно исследованию, у соискателей работы в три раза больше шансов получить должность с наличием степени бакалавра, чем только со средним образованием. Степень магистра является скорее предпосылкой для поиска работы в целом, а не необходимым условием для должности с лучшей зарплатой. Утверждается, что каждый дополнительный год формального образования увеличивает среднемесячную зарплату на 9 процентов для женщин и 11 процентов для мужчин.
Наличие стареющего населения в Грузии напрямую отражает распределение по возрасту рабочей силы. Большинство сотрудников (65 процентов) получили среднее и высшее образование в советский период или сразу после этого. В исследовании утверждается, что система образования является ведущим пунктом занятости, в котором наблюдается старение рабочей силы.
Анализ основан на количественных исследованиях, проведенных CSS в 2016 году и данным Всемирного банка за 2013 год. Опрос финансировался фондом «Открытое общество».
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