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С 1 ноября по всей Грузии заработают «умные камеры»


09.10.2017   12:51
С 1 ноября по всей Грузии заработают «умные камеры». Новая видеоаналитическая программа будет фиксировать проезд на красный свет светофора, нарушение двойной осевой линии, превышение скорости, движение в противоположном направлении и движение в полосе муниципального транспорта.

Вместе стем, новая программа будет автоматически выписывать нарушителям штрафы, но эти штрафы не будут влиять на баллы водительских прав.

Кроме этого, с 1 ноября в силу вступит и новая система оплаты штрафов. В частности, если нарушитель оплатит штраф в течение 10 дней после получения СМС, он воспользуется 20%-ными льготами.






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