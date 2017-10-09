С 1 ноября по всей Грузии заработают «умные камеры»

09.10.2017 12:51 С 1 ноября по всей Грузии заработают «умные камеры». Новая видеоаналитическая программа будет фиксировать проезд на красный свет светофора, нарушение двойной осевой линии, превышение скорости, движение в противоположном направлении и движение в полосе муниципального транспорта.



Вместе стем, новая программа будет автоматически выписывать нарушителям штрафы, но эти штрафы не будут влиять на баллы водительских прав.



Кроме этого, с 1 ноября в силу вступит и новая система оплаты штрафов. В частности, если нарушитель оплатит штраф в течение 10 дней после получения СМС, он воспользуется 20%-ными льготами.















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