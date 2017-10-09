В центре Телави обвалилась часть строящегося здания

09.10.2017 14:48 В центре Телави, на территории, прилегающей к рынку, обвалилась часть строящегося здания. По словам очевидцев, в результате происшествия пострадал один человек, которого бригада скорой помощи доставила в больницу. На месте мобилизована патрульная полиция. Ведется изучение причин обвала.



По предварительной информации, пострадал лишь один человек.



В Агентстве по управлению чрезвычайными ситуациями говорят, что бригада спасателей осматривает территорию.















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