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В центре Телави обвалилась часть строящегося здания
09.10.2017 14:48
В центре Телави, на территории, прилегающей к рынку, обвалилась часть строящегося здания. По словам очевидцев, в результате происшествия пострадал один человек, которого бригада скорой помощи доставила в больницу. На месте мобилизована патрульная полиция. Ведется изучение причин обвала.
По предварительной информации, пострадал лишь один человек.
В Агентстве по управлению чрезвычайными ситуациями говорят, что бригада спасателей осматривает территорию.
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