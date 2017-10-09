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Туристка из Израиля получила тяжелые травмы в Грузии


09.10.2017   15:29
44-летняя израильтянка получила тяжелые травмы в путешествии по Грузии. Об этом 9 октября сообщает «Коль Исраэль».

Согласно этим сведениям, в горном районе женщина решила покататься на лошади. Это родео продолжалось недолго: туристка упала с лошади и, как уже сказано, получила тяжелые ранения.

Специальный самолет, арендованный страховой компанией, доставил пострадавшую в Израиль. Из аэропорта Бен-Гурион раненую отвезли в больницу «Шиба» в Тель а-Шомере.






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