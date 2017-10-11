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Нынешним летом в лесных массивах и лесопарках Грузии было зафиксировано 94 пожара


11.10.2017   11:42
В июле-августе 2017 года в лесных массивах и лесопарках было зафиксировано 94 пожара. Об этом говорится в статистических данных МВД Грузии.

По данным Агентства по управлению чрезвычайными ситуациями, в июле в Грузии было зафиксировано 12 случаев пожаров, а с 1 августа по 28 августа – 82 случая.

Что касается расходов по локализации пожаров, на данном этапе ведомство ведет подсчет этих данных.






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