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Мраморные клопы атаковали детские сады Аджарии


13.10.2017   11:58
Учебно-воспитательный процесс во всех детских садах Батуми будет приостановлен из-за распространения мраморных клопов, сообщили в Объединения детских садов аджарской столицы.

Как пояснили в руководстве ведомства, данное решение было принято в превенционных целях, после того, как из-за нашествия вредителей пришлось временно закрыть детский сад №23. Все государственные детсады будут закрыты на три дня на следующей неделе. За это время специалисты должны провести мероприятия по обработке территорий специальными препаратами.

«Процесс будет приостановлен на три рабочих дня - 16, 17 и 18 октября. С целью уничтожения вредителей Служба озеленения и ландшафтного планирования будет обрабатывать дворы детских садов специальным препаратом. Воспитательный процесс приостановлен в целях обеспечения безопасности детей», - сообщили в Объединении детских садов Батуми.

Агентство продовольствия с июня осуществляет химическую обработку приусадебных хозяйств и насаждений, находящихся рядом с населенными пунктами в Западной Грузии. После того как выяснилось, что этих мер недостаточно и популяция насекомых возрастает, к работам была подключена авиация.

На этой неделе специалисты Национального агентства продовольствия Грузии подтвердили, что мраморные клопы появились и в Тбилиси.






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