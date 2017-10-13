Мраморные клопы атаковали детские сады Аджарии

13.10.2017 11:58 Учебно-воспитательный процесс во всех детских садах Батуми будет приостановлен из-за распространения мраморных клопов, сообщили в Объединения детских садов аджарской столицы.



Как пояснили в руководстве ведомства, данное решение было принято в превенционных целях, после того, как из-за нашествия вредителей пришлось временно закрыть детский сад №23. Все государственные детсады будут закрыты на три дня на следующей неделе. За это время специалисты должны провести мероприятия по обработке территорий специальными препаратами.



«Процесс будет приостановлен на три рабочих дня - 16, 17 и 18 октября. С целью уничтожения вредителей Служба озеленения и ландшафтного планирования будет обрабатывать дворы детских садов специальным препаратом. Воспитательный процесс приостановлен в целях обеспечения безопасности детей», - сообщили в Объединении детских садов Батуми.



Агентство продовольствия с июня осуществляет химическую обработку приусадебных хозяйств и насаждений, находящихся рядом с населенными пунктами в Западной Грузии. После того как выяснилось, что этих мер недостаточно и популяция насекомых возрастает, к работам была подключена авиация.



На этой неделе специалисты Национального агентства продовольствия Грузии подтвердили, что мраморные клопы появились и в Тбилиси.















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