Станция метро «Университет» откроется за пять дней до выборов

13.10.2017 14:27 Станция метро «Университет» откроется 16 октября. Как сообщили Allnews.ge в Фонде муниципального развития, новая станция метро примет первых пассажиров во второй половине понедельника.



На строительство станции метро ушло больше года. Были обустроены выходы из «Университета» на проспект Важа-Пшавела и улицу Сандро Эули. Всего у станции будет 4 выхода.



Строительство новой станции метро профинансировал Азиатский банк развития. Стоимость проекта составила 83,000,670.45 лари, строительные работы на объекте вела победившая в тендере испанская компания.















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