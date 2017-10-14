Первый на Южном Кавказе вертолетный авиасимулятор появился в Грузии

14.10.2017 12:13 В Авиационном университете Грузии появился первый на Южном Кавказе вертолетный авиасимулятор для обучения будущих пилотов, сообщает газета "Сакартвелос республика" со ссылкой на фонд "Вызовы тысячелетия — Грузия".



Вертолетный симулятор создали в рамках конкурсного гранта "Профессиональное образование для развития экономики" при поддержке фонда. Благодаря новому устройству студенты смогут пройти практику и научиться управлению вертолетом.



"На Южном Кавказе не существует аналогов этого симулятора. До этого момента в Грузии мы не могли подготавливать пилотов вертолетов, в большинстве случаев желающие проходили профессиональные курсы в Украине. Сейчас мы создали программу профессиональной подготовки пилотов, в рамках которой после двухгодового обучения у нас в Грузии будут подготовленные профессионалы", — заявил заместитель ректора Авиационного университет Георгий Инасаридзе.





В настоящее время авиасимулятор тестирует литовский эксперт Андрей Сидоренскис.



Выпускники программы профессиональной подготовки пилотов смогут работать как в местных, так и зарубежных авиакомпаниях.



Набор студентов на профессиональную обучающую программу продлится до 15 октября.



На реализацию проекта "Профессиональное образование для развития экономики" выделили 16 из 140 миллионов долларов, которые были предоставлены фондом "Вызовы тысячелетия" в рамках второго компакта, оформленного между Грузией и США.



Второй компакт на 140 миллионов долларов предусматривает осуществление до 2019 года проектов с целью развития качества образования в сфере инженерии, технологий и естествознания, а также человеческого капитала. Компакт правительства Грузии и США подписали в 2013 году.



Фонд "Вызовы тысячелетия — Грузия" работает в Грузии с 1992 года. Первый компакт правительство Грузии и Millennium Challenge Corporation подписали в 2005 году о выделении финансовой помощи стране в размере 295,3 миллиона долларов. В октябре 2008 года приняли решение об увеличении суммы еще на 100 миллионов долларов. Целью пятилетней программы было сокращение уровня бедности и стимулирование экономического роста в разных регионах Грузии.

















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