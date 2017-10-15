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Мраморный клоп не влияет на здоровье человека - директор НЦКЗ


15.10.2017   11:56
Мраморный клоп не влияет на здоровье человека, не кусается и не переносит инфекцию, - об этом заявил директор Национального центра по контролю заболеваний и общественного здоровья Амиран Гамкрелидзе.

По его словам, за последние два года и особенно в нынешнем году азиатский клоп нанес сельскому хозяйству очень большой вред.

«Хочу подчеркнуть, что это насекомое, клоп, не влияет на здоровье человека. Он не кусает человека и животное, не переносит инфекцию, но его раздавить, может возникнуть неприятный запах, который является защитным механизмом этого насекомого от других насекомых. Для здоровья человека он не опасен, но когда это насекомое находится в доме в большом количестве, разумеется, это неприятно и создает много неудобств. Так как перед похолоданием они мигрируют извне внутрь, желательно, чтобы использовались рекомендованные средства механической защиты. Желательно, чтобы население использовало средства механической защиты – сетки, заполнение дыр, пылесос, мыльная вода с лампочкой», - заявил Гамкрелидзе.






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