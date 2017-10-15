В Западной Грузии ранили бизнесмена

15.10.2017 20:27 В Зугдиди, на улице Руставели ранили бизнесмена Левана Кучулория. Инцидент произошел несколько минут назад.



По распространенной информации, его ранили во дворе собственного дома. Бригада скорой помощи доставила Кучулория в Зугдидский реферальный госпиталь.



По информации менеджера Зугдидского реферального госпиталя Ники Чежия, в эти минуты Кучулория проводится операция. Он был доставлен с ранением в области живота.



По информации МВД, по факту возбуждено уголовное дело по статье 19-108 УК Грузии (попытка убийства), ведутся соответствующие следственные мероприятия.















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