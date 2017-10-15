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В Западной Грузии ранили бизнесмена
15.10.2017 20:27
В Зугдиди, на улице Руставели ранили бизнесмена Левана Кучулория. Инцидент произошел несколько минут назад.
По распространенной информации, его ранили во дворе собственного дома. Бригада скорой помощи доставила Кучулория в Зугдидский реферальный госпиталь.
По информации менеджера Зугдидского реферального госпиталя Ники Чежия, в эти минуты Кучулория проводится операция. Он был доставлен с ранением в области живота.
По информации МВД, по факту возбуждено уголовное дело по статье 19-108 УК Грузии (попытка убийства), ведутся соответствующие следственные мероприятия.
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