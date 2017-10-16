|
Японский предприниматель разработал рецепт кофе из чеснока
16.10.2017 10:44
Японский предприниматель Oкитомо Симотаи, владеющий кафе в северной префектуре Аомори, разработал рецепт изготовления кофе из обычного чеснока. Об этом сообщает "Эспрессо" со ссылкой на агентство Kyodo.
По словам 74-летнего кулинара, такая идея впервые пришла ему в голову 30 лет назад, когда он из-за невнимательности и слишком большого количества клиентов в ресторане пережарил стейк в чесночном соусе. Тогда он смял обугленный чеснок ложкой и растворил его в горячей воде, получив напиток, который по вкусу напоминает кофе, только более горький.
После этого Симотаи забыл о своем открытии, а вернулся к работе над ним только после выхода на пенсию.
Сейчас он наладил промышленное производство перемолотого чеснока, который заваривается, как обычный кофе. Сначала чеснок следует обжарить, после чего охладить и потом уже измельчать. Напиток имеет ярко выраженный запах чеснока, однако создатель уверяет, что никакого неприятного запаха не будет благодаря процессу обжаривания.
"Мой напиток, наверное, первый в мире в своем роде. В нем нет ничуть кофеина, и его вполне могут пить на ночь любители кофе, не боясь нарушить сон. Также он подходит женщинам, которые в период беременности часто предпочитают исключить кофе из своего рациона", - говорит предприниматель.
|
|
|
|
Информационно-аналитический портал Грузия Online
Новости Грузии, эксперты и аналитики о конфликтах (Абхазия, Самачабло), Грузия на пути в НАТО, геополитика Кавказа, экономика и финансы Грузии
© "Грузия Online", 2005, Тбилиси, Грузия,
Дизаин: Iraklion@Co; Редакция:
При использовании материалов гиперссылка на портал обязательна