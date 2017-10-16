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Японский предприниматель разработал рецепт кофе из чеснока


16.10.2017   10:44
Японский предприниматель Oкитомо Симотаи, владеющий кафе в северной префектуре Аомори, разработал рецепт изготовления кофе из обычного чеснока. Об этом сообщает "Эспрессо" со ссылкой на агентство Kyodo.

По словам 74-летнего кулинара, такая идея впервые пришла ему в голову 30 лет назад, когда он из-за невнимательности и слишком большого количества клиентов в ресторане пережарил стейк в чесночном соусе. Тогда он смял обугленный чеснок ложкой и растворил его в горячей воде, получив напиток, который по вкусу напоминает кофе, только более горький.

После этого Симотаи забыл о своем открытии, а вернулся к работе над ним только после выхода на пенсию.

Сейчас он наладил промышленное производство перемолотого чеснока, который заваривается, как обычный кофе. Сначала чеснок следует обжарить, после чего охладить и потом уже измельчать. Напиток имеет ярко выраженный запах чеснока, однако создатель уверяет, что никакого неприятного запаха не будет благодаря процессу обжаривания.

"Мой напиток, наверное, первый в мире в своем роде. В нем нет ничуть кофеина, и его вполне могут пить на ночь любители кофе, не боясь нарушить сон. Также он подходит женщинам, которые в период беременности часто предпочитают исключить кофе из своего рациона", - говорит предприниматель.







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