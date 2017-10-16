Google представляет новые телефоны Pixel, динамики и футуристические наушники

16.10.2017 11:15



В этом году ведущие тенденции включают смарт-динамики, домашние устройства безопасности и, конечно же, смартфоны. Последние, к слову, становятся все более и более впечатляющими, стараясь не отставать от рынка онлайн-игр, которые, как показывает опыт, становятся более социально-ориентированными с каждым годом. Амбиции и коммерческий успех таких спортивных игр как Vainglory, Clash Royale и других престижных провайдеров интеллектуальных онлайн-игр, позволяющих принимать участие даже



Одним из главных устройств, представленных на конференции был Pixel - флагманский телефон Google, предназначенный для демонстрации лучшей версии операционной системы Android для мобильных устройств. Последние модели смартфонов компании Google водостойкие, имеют новые OLED-экраны и сканеры отпечатков пальцев. Они также могут похвастаться мощной основной камерой и отсутствием разъема для наушников.



Но самые большие изменения произошли внутри устройств. Ранее в этом году Google анонсировала новую функцию Lens, которая позволяет направлять камеру телефона на вывеску, животное или что-то другое и получить соответствующую информацию, например, номера телефонов или породу собак. Пока же, эта новая функция будет доступна в рамках Google Фото только на новых телефонах Pixel.



Pixel 2 имеет 5-дюймовый экран и будет стоить от $ 649. Pixel 2 XL имеет 6-дюймовый экран и минимальную цену в 849 долларов. Оба теперь доступны для предварительных заказов в Австралии, Канаде, Германии, Индии, Великобритании и США.



В прошлом году было достаточно трудно обзавестись телефоном Pixel. Пока неясно, будет ли Google увеличивать поставки для новых моделей.



Пользователи Pixel смогут использовать телефоны с новыми Pixel Buds – беспроводными наушниками, связанными друг с другом нитеподобным шнурком. Наушники стоимостью $ 159 будут работать только с телефоном Google Pixel, но у них есть один действительно впечатляющий трюк. Наушники могут переводить 40 языков через Google Translate. Встроенные микрофоны помогают обрабатывать перевод практически в реальном времени.



Еще одним интересным устройством, представленным на мероприятии было Google Clips - небольшая квадратная камера для людей, которые не любят нажимать на кнопки. Пользователи могут разместить его, например, на полу комнаты, в которой часто резвятся домашние питомцы. Камера сама обнаружит, когда происходит что-то стоящее и автоматически начнет записывать и делать фотографии или видео. Устройство сканирует помещение, ища лица, улыбки, собак и кошек, которых вы обучили его распознавать. Далее файлы переносятся на ваш телефон через Wi-Fi, где вы можете сохранить их как GIF или фильм, или выбрать один кадр для сохранения в качестве фотографии. Аккумулятора Clips должно хватить примерно на три часа, а светодиодные индикаторы сообщают вам, когда камера находится в процессе записи.



Устройство не является полностью оригинальным. В прошлом были аналогичные продукты, но их не сравнить с мощной технологией искусственного интеллекта от Google. Устройство ($ 249) работает с Pixel, iPhone 6 и более поздними версиями, а также с телефонами Galaxy S7 и S8.



Также публике был представлен Google Pixelbook – новейший конвертируемый ноутбук компании. То есть теперь можно будет завернуть экран полностью назад и работать на нем, как на планшете. Он имеет 12,3-дюймовый сенсорный дисплей, а аккумулятора должно хватить на 10 часов, сообщает Google.



Кроме того, Google также выпускает Google Home Max (399 долл. США) - высококлассный динамик с встроенной технологией Google Assistant. Устройство, доступное в светлом или темно-сером цвете, включает функцию Smart Sound, которая позволяет настраивать звук на основе окружающей среды. Два громкоговорителя Max будут воспроизводить музыку в стерео-формате.



Устройство выйдет в декабре и будет включать бесплатную 12-месячную подписку на





В минувшую среду компания представила свои последние продукты, включая смартфон Pixel 2, футуристические наушники и новые динамики на пресс-конференции в Сан-Франциско В этом году ведущие тенденции включают смарт-динамики, домашние устройства безопасности и, конечно же, смартфоны. Последние, к слову, становятся все более и более впечатляющими, стараясь не отставать от рынка онлайн-игр, которые, как показывает опыт, становятся более социально-ориентированными с каждым годом. Амбиции и коммерческий успех таких спортивных игр как Vainglory, Clash Royale и других престижных провайдеров интеллектуальных онлайн-игр, позволяющих принимать участие даже в международных турнирах , не оставляют производителям ничего иного, кроме как совершенствовать и делать смарт устройства все более умными и мощными.Одним из главных устройств, представленных на конференции был Pixel - флагманский телефон Google, предназначенный для демонстрации лучшей версии операционной системы Android для мобильных устройств. Последние модели смартфонов компании Google водостойкие, имеют новые OLED-экраны и сканеры отпечатков пальцев. Они также могут похвастаться мощной основной камерой и отсутствием разъема для наушников.Но самые большие изменения произошли внутри устройств. Ранее в этом году Google анонсировала новую функцию Lens, которая позволяет направлять камеру телефона на вывеску, животное или что-то другое и получить соответствующую информацию, например, номера телефонов или породу собак. Пока же, эта новая функция будет доступна в рамках Google Фото только на новых телефонах Pixel.Pixel 2 имеет 5-дюймовый экран и будет стоить от $ 649. Pixel 2 XL имеет 6-дюймовый экран и минимальную цену в 849 долларов. Оба теперь доступны для предварительных заказов в Австралии, Канаде, Германии, Индии, Великобритании и США.В прошлом году было достаточно трудно обзавестись телефоном Pixel. Пока неясно, будет ли Google увеличивать поставки для новых моделей.Пользователи Pixel смогут использовать телефоны с новыми Pixel Buds – беспроводными наушниками, связанными друг с другом нитеподобным шнурком. Наушники стоимостью $ 159 будут работать только с телефоном Google Pixel, но у них есть один действительно впечатляющий трюк. Наушники могут переводить 40 языков через Google Translate. Встроенные микрофоны помогают обрабатывать перевод практически в реальном времени.Еще одним интересным устройством, представленным на мероприятии было Google Clips - небольшая квадратная камера для людей, которые не любят нажимать на кнопки. Пользователи могут разместить его, например, на полу комнаты, в которой часто резвятся домашние питомцы. Камера сама обнаружит, когда происходит что-то стоящее и автоматически начнет записывать и делать фотографии или видео. Устройство сканирует помещение, ища лица, улыбки, собак и кошек, которых вы обучили его распознавать. Далее файлы переносятся на ваш телефон через Wi-Fi, где вы можете сохранить их как GIF или фильм, или выбрать один кадр для сохранения в качестве фотографии. Аккумулятора Clips должно хватить примерно на три часа, а светодиодные индикаторы сообщают вам, когда камера находится в процессе записи.Устройство не является полностью оригинальным. В прошлом были аналогичные продукты, но их не сравнить с мощной технологией искусственного интеллекта от Google. Устройство ($ 249) работает с Pixel, iPhone 6 и более поздними версиями, а также с телефонами Galaxy S7 и S8.Также публике был представлен Google Pixelbook – новейший конвертируемый ноутбук компании. То есть теперь можно будет завернуть экран полностью назад и работать на нем, как на планшете. Он имеет 12,3-дюймовый сенсорный дисплей, а аккумулятора должно хватить на 10 часов, сообщает Google.Кроме того, Google также выпускает Google Home Max (399 долл. США) - высококлассный динамик с встроенной технологией Google Assistant. Устройство, доступное в светлом или темно-сером цвете, включает функцию Smart Sound, которая позволяет настраивать звук на основе окружающей среды. Два громкоговорителя Max будут воспроизводить музыку в стерео-формате.Устройство выйдет в декабре и будет включать бесплатную 12-месячную подписку на YouTube Red











• К ЛЕНТЕ НОВОСТЕЙ

