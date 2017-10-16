Новая станция метро открыта в Тбилиси в торжественной обстановке

16.10.2017 12:56 В Тбилиси состоялось праздничное открытие 23-й станции метрополитена "Государственный университет". На открытии новой станции метро присутствовали представители правительства Грузии, мэрии, а также аккредитованного в стране дипкорпуса.



"Метрополитен готов к принятию в эксплуатацию. Жители и гости города смогут безопасно и комфортно передвигаться с помощью этой станции метро. Данная инфраструктура важна для развития урбанистического транспорта. В Тбилиси также есть проблема нарастающего транспортного потока, и это является одним из важнейших способов разгрузки транспортного потока", — сказал министр регионального развития и инфраструктуры Зураб Алавидзе.



Проект строительства 23-й по счету станции метро в Тбилиси был законсервирован в течение 22 лет. Строительные работы возобновились в июле 2015 года. Проект осуществили при финансировании Азиатского банка развития. Его стоимость превысила 83 миллионов лари (около 33,4 миллиона долларов).



Выходы со станции метро "Университетская" расположены на проспекте Важа-Пшавела и на улице Сандро Эули.



Метро в столице Грузии открылось 11 января 1966 года и стало четвертым по счету в бывшем СССР, после московского, ленинградского и киевского.



Станции Тбилисского метрополитена расположены на двух линиях — Ахметели-Варкетильской и Сабурталинской.















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